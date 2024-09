Moviola Napoli-Parma, decisione dubbia sul rigore revocato

Il Corriere dello Sport si è soffermato su un preciso episodio avvenuto nel corso del match tra Napoli e Parma.

Si è disputata ieri la sfida tra Napoli e Parma. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermata su un episodio specifico avvenuto nel corso del match: il rigore dato agli azzurri, ma poi revocato.

Il quotidiano considera la decisione finale dubbia:

“Uscita senza senso di Suzuki che sì, prende il pallone, ma poi finisce con il piede destro alto (stile kung-fu) sulla pancia di Neres: l’errore di Tremolada, nel caso, è nel aver estratto il secondo giallo (non fosse stato già ammonito poteva starci una OFR), espulsione giusta. Assegnato il rigore al Napoli, poi tolto con OFR (parecchio dubbia): Almqvist e Simeone arrivano in contemporanea sul pallone, difficilissimo stabilire chi arrivi prima, Di Bello nel VOR invece ha solo certezze e richiama l’arbitro al monitor. Dove si capisce poco… Tremolada assegna un rigore con sicurezza per un contatto fra Bonny e Meret. Penalty solare live, al rallenty emerge la furbizia del giocatore di Pecchia. Resta difficile, però, per l’arbitro, fare diversamente da quello che ha fatto: spiegare che Bonny punta i piedi (segnale chiaro di poca genuinità del movimento) è più difficile che sostenere le ragioni (e ci sono) per il rigore.”

