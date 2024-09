Il Mattino – Kvara, rinnovo vicino: 5 milioni e niente clausola

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: “C’era una proposta di rinnovo, importante, che Jugeli e il papà della stella di Tblisi hanno valutato a lungo. D’altronde, l’alternativa era quella di restare a giocare a Napoli con lo stipendio dell’inizio della sua avventura in azzurro.

Più o meno 5 milioni, compresi i bonus. Senza clausola rescissoria. Hanno accettato. Ma Kvara, da poco papà, ha fatto intendere che lo stipendio non gli importa nulla: puntualmente tra i migliori in queste prime tre gare di campionato, anche a Verona il Napoli è andato a fondo solo dopo il suo ko. Non è una coincidenza. Conte lo ha fatto rinascere, convincendolo a spostarsi dietro la prima punta, ad acquistare imprevedibilità”.

