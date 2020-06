Ultim’ora – Il presidente De Laurentiis pronto allo scontro con Sky

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non si dà per vinto ed è pronto allo scontro con Sky

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non si dà per vinto ed è pronto allo scontro con Sky. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente vorrebbe togliere il segnale all’emittente, oscurando così la trasmissione delle partite di campionato in caso di mancato pagamento dell’ultima rata. Un’ipotesi che, con riferimento alle ultime sei gare del torneo, ovvero quando verrebbe pareggiata la quota già pagata dall’emittente satellitare, era già stata presa in considerazione.

