Torino-Napoli: occhi puntati sui tifosi azzurri

Occhi puntati sui tifosi azzurri in Torino-Napoli dopo gli scontri con gli ultras romanisti

Occhi puntati sulla tifoseria partenopea in vista del match di Serie A Torino-Napoli. Questo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, secondo cui stando a quanto emerso dal Viminale, I supporter azzurri saranno osservati speciali essendo questa la prima volta in cui saranno liberi di andare in trasferta dopo il divieto di due mesi imposto dal ministero dell’Interno a seguito degli scontri dell’8 gennaio in autostrada con ultrà romanisti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Lille intasca 2,5mln di euro, grazie a Napoli-Eintracht per Osimhen: il retroscena

Scontri a Napoli: arriva un’indiscrezione su possibile decisione della UEFA

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici