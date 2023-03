Zola: “Napoli mi ha cambiato la vita, la gente merita di gioire”

Le parole di Gianfranco Zola sulla sua esperienza a Napoli

La leggenda del Napoli, Gianfranco Zola, è intervenuto alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli” in onda su Canale 8. L’ex attaccante ha raccontato la sua esperienza all’ombra del Vesusvio.

Queste le sue parole:

“Ho potuto constatare nei miei anni a Napoli cosa significa il calcio in questa città. Aver contribuito a dare ai tifosi questa gioia è stata una cosa che mi ha cambiato la vita. Vincere lo Scudetto a Napoli è una cosa unica perché la gente è unica, ha meritato gli Scudetti in cui c’ero io e spero che possa vincerne tanti altri. Napoli è stata in primis una città fondamentale dal punto di vista calcistico perchè non sarei diventato quello che sono diventato senza quell’esperienza. E’ un piccolo tesoro che mi porto dentro”

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Lille intasca 2,5mln di euro, grazie a Napoli-Eintracht per Osimhen: il retroscena

Scontri a Napoli: arriva un’indiscrezione su possibile decisione della UEFA

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici