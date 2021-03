Cesari: “Sassuolo-Napoli? Rigore clamoroso su Politano”, De Maggio: “ADL e Giuntoli sono infuriati”

Le parole dell’ex arbitro internazionale non lasciano spazio a diverse interpretazioni

Il pareggio egli azzurri nel match del Mapei Stadium ha lasciato l’amaro in bocca. A far discutere è il rigore assegnato ai padroni di casa oltre la fine dei minuti di recupero, ma questo non è l’unico episodio su cui il Napoli ha da recriminare. Nel secondo tempo Politano viene atterrato in area da Ferrari, l’arbitro Marini non concede il rigore e il VAR non interviene. Graziano Cesari, ex arbitro internazionale, è intervenuto ai microfoni di “Pressing“, trasmissione di approfondimento sportivo in onda su Italia 1, commentando l’episodio, le sue parole sono inequivocabili: “Manca un rigore clamoroso su Politano“. Dichiarazioni che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Dopo il commento dell’ex arbitro, il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha rivelato che Giuntoli e Aurelio De Laurentiis sono furiosi per quanto accaduto.

