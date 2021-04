Top&Flop – Sampdoria-Napoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Il Napoli torna subito alla vittoria dopo lo stop momentaneo nel recupero della gara d’andata contro la Juventus

Primo tempo

La gara si apre con un’occasione per il Napoli, al 5′minuto Zielinski riceve palla da un cross teso di Politano, il polacco colpisce male e da ottima posizione manda il pallone largo sul fondo. Al 13′ minuto, sugli sviluppi di un corner Manolas prova la conclusione, mandando il pallone ampiamente a lato. Ancora Napoli al 24′, sulla ripartenza di una punizione fischiata alla Sampdoria, Insigne viene servito da Zielinski, si porta in area e fa partire il diagonale, Audero si allunga e devia in angolo.

Gli azzurri trovano il gol del vantaggio al 35′, dopo una bella azione Fabian Ruiz riceve palla e fa partire un gran sinistro che si insacca all’angolino alla sinistra di Audero, 1-0 Napoli. L’ultima emozione della prima frazione arriva al 42′, Politano riceve palla da Di Lorenzo che lo serve con cross basso, l’attaccante prova la conclusione ma la palla termina di poco fuori.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con l’ammonizione di Koulibaly per fallo su Bereszynski. Subito dopo il Napoli sfiora il 2-0 con Zielinski che, servito da Fabian, prova la conclusione, Audero si distende e devia il pallone in calcio d’angolo salvando i suoi. Al 54′ è ancora Audero a tenere a galla la Samp, il portiere si supera e prima neutralizza la conclusione di Fabian Ruiz, poi sulla ribattuta para anche il tentativo di tap-in di Insigne. I padroni di casa trovano la grande occasione al 56′, Gabbiadini riceve palla da un lancio lungo e si trova a tu per tu con Ospina, il portiere del Napoli evita il gol con un’uscita a valanga, sia l’attaccante che l’estremo difensore rimangono a terra ma poco dopo riprendono la loro partita.

Al 64′ è ancora Gabbiadini a sfiorare il gol, l’ex Napoli va alla conclusione di potenza, Ospina mantiene la rete inviolata con una parata plastica. Gli azzurri si rifanno vivi al 66′ con Insigne che prova il tiro a giro ma non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo c’è un cambio per la Sampdoria: Fuori Quagliarella, dentro Keita. Poco più di 5 minuti dopo Gattuso compie due sostituzioni: fuori Politano e Zielinski, dentro Lozano e Mertens, con Ospina che malgrado i problemi fisici decide di restare in campo.

I padroni di casa trovano il gol del pareggio al 76′ con Thorsby, il centrocampista segna con un colpo di testa su calcio d’angolo, ma Valeri è richiamato al VAR e la rete viene annullata per la spinta su Koulibaly. Al minuto 86 Ranieri opta per una doppia sostituzione: fuori Damsgaard e Jankto, dentro Leris e Verre. Il Napoli chiude la partita al 87′ con il 2-0 firmato da Osimhen, Mertens serve il nigeriano che resiste alla carica di Yoshida e batte Audero con un tiro a fil di palo. Dopo 6 minuti di recupero la partita si conclude.

Top – Fabian Ruiz

Apre le danze con un gran gol nel primo tempo, sfiora la doppietta in più occasioni e si rende spesso pericoloso. Sta tornando il Fabian che tutti conoscono. Il migliore in campo è lui.

Flop – Kostas Manolas

Rischia di complicare la sua partita e quella dei suoi compagni concedendo una pericolosa punizione dal limite alla Sampdoria verso la metà del primo tempo, venendo anche ammonito. Il greco è lontano anni luce dal pilastro difensivo che si è visto nei suoi anni alla Roma. Il peggiore in campo è lui.

