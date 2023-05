Corriere dello Sport – ADL fa sul serio, offerto biennale da 10 milioni per Luis Enrique.

Aurelio De Laurentiis è nel pieno delle trattative. Visto e considerato che Luciano Spalletti avrebbe già fatto le valigie, l’attenzione del patron è rivolta tutta alla scelta del nuovo allenatore. Come testimoniato dal quotidiano, in pole position c’è Luis Enrique, rimasto senza contratto dopo la sua avventura come ct della Spagna. Sembrerebbe che all’ex Roma e Barcellona, il patron azzurro avrebbe offerto un biennale da 10 milioni, grazie alle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Inoltre, nel suo staff potrebbe anche arrivare Pepe Reina.

Fonte foto: Flickr.com

