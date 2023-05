Corriere dello Sport – Lozano, Premier alle porte: piace Berardi per la corsia destra.

L’edizione odierna del quotidiano, fa il punto della situazione riguardo all’ipotetica partenza di Hirving Lozano. A quanto pare, il messicano sarebbe orientato ad andarsene in Premier, anche se potrebbe finire in Ligue 1 dato il corteggiamento del Lione. Agli azzurri lascerebbe un bel po’ di soldi, utili per investire sul suo successore. In cima alla lista spunta il nome di Domenico Berardi, 29enne, ma non può essere considerato “vecchio”. Semmai un vecchio desiderio del Napoli, o meglio di De Laurentiis. Tuttavia a mettere un freno alla trattativa è la solita storia: la bottega del Sassuolo è un lusso, dunque per i suoi gioielli sono richieste cifre da far venire la pelle d’oca.

Fonte foto: Flickr.com

