La Gazzetta dello Sport – Spalletti con Giuntoli alla Juventus? ADL teme la beffa.

Aurelio De Laurentiis non è convinto di voler lasciare andare nell’immediato Cristiano Giuntoli. Intanto la Juventus aspetta, perché è già tutto fatto e manca solo l’annuncio. Il quotidiano, però, si è posto delle domande a riguardo, soprattutto in merito alla titubanza del patron del Napoli: “Il presidente azzurro si pone uno scrupolo; veder chiaro sul futuro di Spalletti prima di sbilanciarsi sul destino del direttore sportivo arrivato 8 anni fa a Napoli. Non sia mai, infatti, che i due possano viaggiare insieme verso Torino”.

