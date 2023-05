La Gazzetta dello Sport – Luis Enrique dà priorità alla Premier: nei pensieri c’è il Tottenham.

Il quotidiano mette il freno sulla trattativa Luis Enrique-Napoli. Difatti, secondo le testimonianze di quest’ultimo, la trattativa è in fase di stallo, perché l’ex Roma e Barcellona è orientato verso una buona panchina in Premier League, o quantomeno spera di poter trovare un posto nel medesimo campionato. Tuttavia De Laurentiis ha già altre strade spianate, e nei suoi pensieri c’è anche Vincenzo Italiano. L’allenatore, però, al momento è impegnato nella seconda finale di Coppa con la Fiorentina, e dunque il patron azzurro dovrà attendere con pazienza. Nel frattempo non dimentica Conte, Benitez, Gasperini a Thiago Motta.

