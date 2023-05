La Gazzetta dello Sport – ADL sonda il terreno con Accardi: il futuro di Giuntoli non è ancora definito.

Al momento del futuro di Giuntoli si è capito ben poco, oltre al fatto che abbia già un accordo con la Juventus. Secondo il quotidiano, il Napoli in via precauzionale ha già allertato il ds dell’Empoli, Pietro Accardi. Al momento è tutto imbastito, nessuna garanzia assoluta che la trattativa possa concludersi. È una partita delicata dove non va trascurato nessun dettaglio e la rilevanza degli aspetti diplomatici. La rivalità tra le due società, Napoli e Juve, negli anni ha offerto tanti spunti. E contrasti.

