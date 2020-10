Lega Pro, stop al campionato Primavera fino al 24 Novembre

Confermato lo stop al campionato

La Lega Pro, ha vonfermato lo stop al campionato Primavera fino al 24 Novembre. Lo stesso presidente Ghirelli ha poi chiarito:

“Dobbiamo agire per preservare la salute dei nostri giovani atleti e nel contempo evitare un ulteriore aggravio di costi per le nostre società che stanno già subendo danni devastanti. La Figc ha sospeso i campionati giovanili. E anche noi come Lega Pro sospendiamo per il momento le gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre del Campionato Primavera 3-Dante Berretti”.

