Real Sociedad, Alguacil ed Elustondo: “Napoli una grande squadra, Gattuso un riferimento”

Il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil e del difensore Aritz Elustondo presentano la sfida di Europa League contro il Napoli in conferenza stampa:

Il difensore Elustondo è il primo a parlare: “Ci sentiamo preparati e faremo il meglio possibile, abbiamo grande fiducia per domani. Sappiamo di dover affrontare una grande squadra, con una storia importante. Dovreme mantenere alto il livello per portar via i tre punti. Sarà importante avere il massimo possesso cercando di sfruttare le occasioni sotto porta. Il Napoli l’anno scorso ha fatto la Champions, ha più esperienza. Ci mancherà il nostro pubblico; è triste, un peccato ma cercheremo di fare il massimo anche senza di loro pure se è sicuramente più difficile.

Tutti sentono che domani è una gara importante, l’anno scorso abbiamo fatto di tutto per essere qui e vogliamo competere ai massimi livelli anche se sarà molto difficile. Domani ci sarà anche David Silva in campo, lui è straordinario e ci aiuterà. Rino Gattuso? Giocavo in una posizione simile e lo guardavo molto, non sarà uno scherzo ritrovarlo in panchina. La qualità di Gattuso è incontestabile. Il Napoli è un rivale d’alta categoria, ha tanta gente offensiva di qualità, attacca molto, ma siamo coscienti che sarà una partita da affrontare con determinazione e concentrazione in cui dare sempre il massimo. Vogliamo affrontare questa manifestazione di Europa League al massimo per poter avanzare e credo che le cose stiano andando bene”.

Adesso la parola passa all’allenatore Imanol Alguacil: “C’è grande voglia, è chiaro che sarà una sfida importantissima e dovremo provare a vincere. Il Napoli è una squadra sempre pericolosa, ci rispetteranno e li rispetteremo. Loro giocano anche in modo simile al nostro, è un gruppo, è un candidato a vincere lo Scudetto. E’ bellissimo affrontarli, crediamo di poterli contrastare. Sarà una gara equilibrata e vedremo chi prenderà il sopravvento. Entrambe vorranno vincere. Januzaj e Berrenetxea ci sono. Abbiamo avuto modo di recuperare. Per me tutte le gare sono importanti. Il Napoli è pericolosissimo, lo rispettiamo, ma andremo a competere faccia a faccia. C‘è l’orgoglio di giocare e vincere”.

La chiave tattica? “Dipende anche dai giocatori che schiereranno; Insigne o Lozano non è la stessa cosa, così come Fabian o Mertens oppure ancora Fabian o Bakayoko. Loro hanno un potenziale offensivo enorme. Anche noi siamo competitivi, lo dissi anche prima del lockdown. Misureremo il nostro livello contro una squadra da Champions. Sarà un partidazo di Champions e loro possono vincere anche lo scudetto in Italia”. A Maradona piacerebbe giocare in questa squadra? “Sicuramente sì, ma qui bisogna lavorare e correre. Lui aveva tantissima qualità, noi abbiamo Silva con quella qualità e siamo competitivi. Il Napoli è una squadra che punta a vincere e il ko contro l’AZ non cambia il loro modo di giocare. Noi pur avendo vinto non cambieremo allo stesso modo il gioco: l’intenzione è la stessa, l’obiettivo è lo stesso: vincere”.

