Avellino-Turris 2-2- Lupi che ingenuità: avanti di due reti si fanno rimontare dai corallini

Dal nostro inviato – Spettacolo al Partenio nel recupero della prima giornata di campionato di Lega Pro, tra Avellino e Turris.

Il match, infatti, era stato interrotto il 27 di settembre al 9′ del primo tempo, per il violento nubifragio che si era abbattuto sul capoluogo irpino. Avanti di due reti, gli avellinesi sembravano padroni assoluti del match ma, complice l’espulsione di Maniero, hanno consentito ai torresi di recuperare.

Il match, dunque, è ripreso da dove era stato fermato. Dopo un avvio di marca corallina, che per ben due volte si presentano dinnanzi a Forte, senza però impensierirlo, i biancoverdi alzano il baricentro ed al 26′ passano in vantaggio grazie a Santaniello che da due passi insacca a porta sguarnita, dopo che la conclusione di Bernadotto si era stampata sul palo.

I padroni di casa amministrano il vantaggio fine al duplice fischio, rientrando negli spogliatoi con il vantaggio di misura.

In avvio di ripresa, gli ospiti provano a riaprire il match ma senza pungere. Al 28′ arriva il raddoppio con il tiro di Tito deviato da Rainone alle spalle del proprio portiere.

Al 34′, però, gli avellinesi restano in 10 uomini per l’espulsione combinata a Maniero, per uno spintone a palla lontana su Lorenzini. L’episodio cambia la gara.

Al 39′ i corallini riaprono la partita: Da Dalt s’invola sulla destra e pennella un cross per Persano che, lasciato colpevolmente solo in area, impatta di testa e accorcia le distanze.

Al 47′, arriva un inaspettato pari: sugli sviluppi di un corner, Pane esce a vuoto consentendo a Romano, di testa, di firmare il pari.

Con questo risultato, l’Avellino aggancia al secondo posto Bari e Teramo, ad un solo punto dalla Ternana mentre la Turris resta al quinto posto.

