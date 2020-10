Padovan: “Post di CR7? Messaggio arrogante ed ignorante”

Padovan attacca CR7

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show parlando del post di Cristiano Ronaldo apparso oggi sui social. Ecco quanto dichiarato:

“Il post di CR7 sui tamponi? Un’affermazione che mette assieme ignoranza ed arroganza, non capisco come possa rappresentare una “stronzata” come dice Ronaldo. Avrà anche qualche falla, ma non è del tutto attendibile. Non so cosa voglia dire Ronaldo, ma fa una brutta figura, di persona ignorante ed arrogante che vorrebbe porsi al di sopra della scienza. Manda un messaggio non utile alle persone, i tamponi sono un qualcosa che tutti dovrebbero fare per migliorare una situazione drammatica.”

