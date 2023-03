Il piano di Pioli per fermare il Napoli: pronta barriera anti-Kvara

L’edizione odierna del quotidiano torna a parlare dei prossimi match di Serie A. In vista di Napoli–Milan, Pioli ricambierà modulo per cercare di fermare l’attacco azzurro.

“Alla ripresa con il Napoli l’allenatore può tornare al vecchio modulo. La posizione di Kvaratskhelia è ben nota e per provare ad arginarlo Pioli riproporrà la difesa a quattro e rimetterà Calabria in guardia. All’andata il capitano era uscito affaticato e appesantito dall’ammonizione: non gioca titolare da inizio febbraio, l’infortunio e il cambio di disposizioni tattiche lo avevano in seguito penalizzato. Alla ripresa Calabria sarà la principale novità, nel solito ruolo di terzino destro. Thiaw emerso come nuovo riferimento del reparto è poi naufragato nelle ultime partite, insieme alla squadra. Pioli pensa allora di ripescare Kjaer, deluso dallo scarso utilizzo dell’ultimo periodo”.

