La Gazzetta dello Sport – Italia-Inghilterra, Di Lorenzo bocciato: “Disastroso, errore gravissimo. Col Napoli non fa questi errori”.

L’edizione odierna del quotidiano, in seguito alla partita di Nazionale tra Italia ed Inghilterra, ha dato un voto a tutti gli azzurri. Per Giovanni Di Lorenzo 5. Il capitano del Napoli si rovina un’intera serata a causa di un bruttissimo errore: “Un tempo disastroso con l’errore gravissimo del rigore che per poco chiude il match. Buona ripresa, ma resta quel macigno. Nel Napoli non fa mai un errore così”.

Fonte foto: Instagram @dilorenzo22

