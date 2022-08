Tuttomercatoweb – Raspadori sempre più vicino: domani vertice per trovare l’accordo.

Giacomo Raspadori è sempre più vicino al Napoli! Domani si terrà un vertice per provare a trovare un accordo sul trasferimento del giocatore al Napoli:

“È un grande professionista, si comporta in modo esemplare, ma è inutile nasconderlo che tutte queste voci possono rendere confuse le idee e i modi di pensare. Penso che sia una scelta tecnica dell’allenatore. C’è questa trattativa in corso, non è in stallo, quello che ci dispiace è fare a meno di un ragazzo di grande valore in una gara importante”.

