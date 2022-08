Continua la trattativa per Raspadori: problemi legati ai bonus

La Gazzetta dello Sport – Napoli-Sassuolo, continua la trattativa per Raspadori: vero problema legato ai bonus.

Napoli e Sassuolo sono perennemente a lavoro per trovare un accordo per Giacomo Raspadori:

“Il vero problema – scrive la rosea – è quello legato ai bonus, visto che l’intesa per la parte fissa è vicinissima: 29 i milioni messi sul piatto dagli azzurri, 30 quelli chiesti dagli emiliani. Il Sassuolo chiede di legare i bonus al rendimento di Raspadori e questa cosa non va molto a genio alla controparte, che avrebbe proposto invece di legare un bonus di 2 milioni alla qualificazione del club in Champions League (2 volte nei prossimi 5 anni). C’è poi la questione delle presenze e dei gol di Raspadori. In carriera sinora Jack ha sempre superato quota 15 tra reti e assist: in tal modo sarebbe troppo semplice indicare questo obiettivo per alzare il tetto degli incentivi. Qualunque sia l’esito di questo braccio di ferro si può dire sin d’ora che l’affare Raspadori è tra i più costosi nel mercato in corso”.

