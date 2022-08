Daily Mail – Ndobele, Paratici facilita l’arrivo: è un amico di Giuntoli da 30 anni.

Tanguy Ndombele non è solo un sogno, ma presto sarà una realtà. Dall’Inghilterra confermano il suo arrivo, ma un dettaglio ha facilitato l’andamento della trattativa, per vedere il giocatore con la maglia del Napoli. Secondo il quotidiano, difatti, Paratici avrebbe sbloccato l’affare nel minor tempo possibile grazie al forte legame tra lui e Giuntoli. I due sono amici da oltre 30 anni e chiudere l’operazione non sarà un problema.

