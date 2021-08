Coronavirus, il bollettino nazionale: 7.230 novi positivi e 27 decessi in 24h

Coronavirus, il bollettino nazionale

In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 7.230, mentre ci sono stati 27 decessi. Ecco l’elenco completo dei dati odierni:

Attualmente positivi: 101.046

Deceduti: 128.163 (+27)

Dimessi/Guariti: 4.147.979 (+3.371)

Ricoverati: 2.677 (+108)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 268 (+8)

Tamponi: 78.432.872 (+212.227)

Totale casi: 4.377.188 (+7.230, +0,17%)

