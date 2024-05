Rai – Venerato: “Manna, partiti i contatti con Conte e Gasp. Pioli resta un’alternativa”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, Giovanni Manna si sarebbe messo subito al lavoro per ingaggiare il nuovo allenatore. Ne ha parlato in diretta al Tg Sport Notte: “Due settimane o poco più e sapremo. Il Napoli (incassato il sì di Pioli) proverà a capire se sarà possibile ingaggiare Conte o Gasperini. La proprietà ha dato via libera al ds Manna per approfondire con i diretti interessati.

Con Gasperini e Conte vanno definite strategie di mercato e rispettivi stipendi. Se saltassero entrambi (ma non è assolutamente detto) ADL chiamerebbe l’entourage di Pioli per mettere nero su bianco. Biennale con opzione per il terzo anno.

Italiano? Oggi come oggi è la quarta scelta. Conte e Gasperini invece restano le primissime scelte partenopee“.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

