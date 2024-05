Il Mattino – ADL, avvistato con una delegazione Saudita: il motivo dell’incontro riguarda Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’incontro del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e una delegazione dell’Arabia Saudita. Il patron avrebbe avuto l’incontro con gli sceicchi, in un hotel sul lungomare, ma non per cedere il club, il quale non è in vendita a nessun prezzo. La riunione sarebbe avvenuta per parlare di possibili investimenti futuri e partnership commerciali, che potrebbero coinvolgere anche la città. Gli arabi sono fortemente interessati a Napoli, intesa come città, con tutte le sue attrazioni, e tra queste fanno parte il cinema e lo stadio Maradona, che coinvolge in automatico anche il calcio.

