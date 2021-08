Messi, salta l’accordo per il rinnovo col Barcellona

Salta l’accordo tra Messi e il Barcellona

Come riportato dall’emittente RAC1, ci sarebbe un colpo di scena nella trattativa per il rinnovo di Messi. Nei giorni scorsi l’accordo tra il Barcellona e l’argentino sembrava fatto, ma nelle ultime ore sembra sia saltato tutto. Alla base ci sarebbero i problemi economici dei catalani, che non sono riusciti nell’intento di tagliare altri stipendi per favorire il rinnovo di Messi. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne, nessun incontro in programma per il rinnovo. ADL non è a Castel di Sangro

UFFICIALE – Biglietti in vendita per Napoli-Ascoli, prezzi e modalità di acquisto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raisi,sosterremo ogni azione diplomatica per stop sanzioni