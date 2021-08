Insigne, nessun incontro in programma per il rinnovo. ADL non è a Castel di Sangro

Si allungano i tempi per l’incontro tra Insigne e De Laurentiis

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, il quale ha dato importanti aggiornamenti riguardo la situazione Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“De Laurentiis non è a Castel di Sangro e non si sa quando arriverà. C’è questo grande punto interrogativo. Non ci sarà né oggi né nei prossimi giorni. Gli sceneggiatori che dunque stanno lavorando a questa telenovela sul rinnovo di Insigne come faranno? O si inventeranno il giallo legato all’assenza di De Laurentiis o dovranno rivedere le tappe della loro sceneggiatura. Per ora De Laurentiis non c’è, vedremo se più avanti si presenterà”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Biglietti in vendita per Napoli-Ascoli, prezzi e modalità di acquisto

Napoli, ufficiale: Filippo Costa positivo al Covid-19

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raisi,sosterremo ogni azione diplomatica per stop sanzioni