RAI – L’acquisto di Raspadori passa dalla cessione di Fabian Ruiz

Stando a quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di calciomercato, il Napoli potrebbe cedere Fabian Ruiz al PSG per reperire le risorse necessarie per chiudere l’acquisto di Raspadori. ADL chiede 30 milioni per il cartellino dello spagnolo, ma a quanto pare a 25 si può chiudere.

Intanto, il ds dei transalpini sembra avere già trovato un accordo con l’agente di Fabian per un quadriennale da 5 milioni netti a stagione.