Napoli, Manolas: “Non è facile giocare contro di noi. Barcellona? Sarà dura”

Kostas Manolas, difensore del Napoli, dopo il successo ottenuto sul campo del Genoa è intervenuto al microfoni di Sky Sport. Il centrale greco ha parlato della vittoria del Grifone, di come il gioco e la mentalità della compagine azzurra siano cambiate e anche del Barcellona, squadra che il Napoli affronterà i ad agosto per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League. Queste le sue dichiarazioni.

“Non è facile giocare contro di noi, abbiamo equilibrio e mentalità vincente, creiamo tanto e subiamo poche occasione. Anche per il Barcellona sarà dura. Ora però non pensiamo a loro, ma a far bene e chiudere come si deve il campionato”.