Sky – Compagnoni: “Il Napoli è sul nuovo Drogba, il progetto è giusto”

Il telecronista Sky, Maurizio Compagnoni, è intervenuto in diretta a “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo per fare il punto sul campionato e sul mercato del Napoli:

“Con 7 punti di vantaggio dalla Lazio, la Juventus non penso perderà colpi per strada. Sono molto curioso di vedere i bianconeri contro un Milan in grandi condizioni. Una squadra così forte come il Napoli, dovrebbe essere tra le prime 4. Quella attuale non è inferiore alla squadra che l’anno scorso è arrivata seconda. L’Atalanta sta volando mentre Inter e Lazio sono in calo: vedo la Dea favorita per il secondo posto finale. Il Napoli è molto attivo sul mercato: Osimhen mi piace molto, mi ricorda il primo Drogba. Due anni fa stavano vincendo lo scudetto a poche giornate dal termine, hanno un progetto giusto”.

