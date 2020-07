Ufficiale – Accordo raggiunto, il Napoli andrà in ritiro a Castel di Sangro

Ritiro Napoli: accordo raggiunto, gli azzurri di Gattuso lavoreranno in Abruzzo per i prossimi sei anni. Ancora incertezza sulle date

Ritiro estivo – Non ci sarà la trasferta a Dimaro per il ritiro pre-campionato del Napoli quest’anno. Gattuso e i suoi ragazzi andranno a Castel di Sangro, in Abruzzo.

Mauro Febbe, assessore delle attività turistiche e culturali della Regione Abruzzo, ha parlato sulle frequenze di Radio Marte:

“Oggi sarà approvata la delibera. Abbiamo chiuso l’accordo con il Napoli per i prossimi sei anni però causa impegni di Champions non sappiamo precisamente le date di inizio e fine ritiro. Inizialmente c’era scetticismo da parte di De Laurentiis e quindi l’accordo doveva essere di un anno. Il presidente, però, dopo aver visto le strutture è rimasto entusiasta ed abbiamo prolungato lo stesso accordo. C’è inoltre la possibilità di rinnovare per ulteriori sei anni. Daremo 800 mila euro l’anno al Napoli e ci sarà la sponsorizzazione del marchio Abruzzo allo stadio San Paolo. Il Napoli garantirà tre amichevoli in ritiro, vorremmo che la prima fosse contro il Castel di Sangro. Stiamo ancora lavorando sul numero di tifosi che arriveranno. Vogliamo ospitare quanti più campani possibili, ma in questo primo ritiro ci sono ancora dei problemi e serve grande attenzione. Nei prossimi giorni avremo ulteriori novità”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Roma replica all’accusa del Napoli di aver violato il protocollo sanitario

Giudice Sportivo, due azzurri salteranno il Genoa. Tutti gli squalificati

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: prima campanella post covid il 7/9 in Alto Adige