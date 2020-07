La Roma replica all’accusa del Napoli di avere violato il protocollo sanitario. Il club ha precisato che tutte le riserve avevano fatto il controllo sanitario come da protocollo.

La Roma replica all’accusa del Napoli, di aver violato il protocollo sanitario

La Roma replica all’accusa del Napoli. Il club partenopeo ha accusato la Roma di avere portato troppe riserve sugli spalti del San Paolo violando il protocollo sanitario, dal club giallorosso arriva una sorta di giustificazione.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club capitolino ritiene di aver rispettato tutti i parametri di sicurezza ed isolamento.

Prima della gara contro la Sampdoria la stessa Roma aveva parlato con la Lega e la Procura chiedendo di poter portare i ragazzi in panchina e gli è stato concesso il via libera. Tutti coloro che erano presenti come riserve sono stati sottoposti a tutti i controlli previsti dal protocollo sanitario.

