Napoli, Chiariello: “Fuori dallo Scudetto per colpa di Ancelotti. Pagheremo i suoi danni per tanto tempo”

Al termine della gara col Genoa, il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato nel suo editoriale: “Nel girone di ritorno il Napoli di Gattuso è secondo in classifica a pari punti con la Juve (27) dietro l’Atalanta con 28 punti. Questa la dice lunga sul cammino di Gattuso che non ha mai pareggiato, ha perso tre partite, ne ha vinte nove, di cui molte consecutive, ben cinque. Si è ripreso dalla batosta con l’Atalanta con due vittorie di fila. A dicembre il Napoli era finito nella seconda parte della classifica, dopo la vittoria con la Juve cambia tutto.

Il Napoli vince e convince. Questa squadra comanda la partita, non fa catenaccio, azzanna la gara, Insigne ha una maturità straordinaria. Insomma, i conti tornano. Guardate Lozano: entra e segna. Già 6 gol con poche presenze. Chi ha l’istinto del gol lo conserva. Vedendo Juve e Lazio ora, il rimpianto per lo scudetto è altissimo. Le macerie di Ancelotti le pagheremo per molto tempo ancora”.