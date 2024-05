La Stampa – Scambio Chiesa-Di Lorenzo, l’affare non è impossibile

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile scambio di mercato tra Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha esplicitamente chiesto la cessione, e dopo l’incontro avuto con Manna, si attendono novità inerenti al suo futuro. Non è da escludere, quindi, il suo trasferimento alla Juventus.

Lo stesso Federico Chiesa, non è ritenuto incedibile da parte del club bianconero, anzi, il quotidiano annuncia che lo scambio “non è impossibile”. L’unica differenza è che il Napoli potrebbe dover aggiungere una somma in cash a favore della Juventus, poiché il valore del capitano azzurro è inferiore a quello del giocatore di Torino. De Laurentiis chiede circa 20 milioni, e i ragionamenti tra le due società sono in corso.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

