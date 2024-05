Corriere dello Sport – Buongiorno è l’obiettivo in difesa, ma no a cifre spropositate

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul grande obiettivo in difesa del Napoli, Alessandro Buongiorno. Il 24enne, per il Torino, ha una valutazione superiore ai 40 milioni, e nonostante ADL sia arrivato a offrire 35 mln più 5 di bonus, sembrerebbe non essere bastato.

È una cifra spropositata, il Toro intanto è in attesa di qualche proposta da parte della Premier, poiché convinto di poter intascare decisamente una somma più elevata. Il Napoli, però, ha già chiarito le sue posizioni: non si farà prendere per la gola, la politica societaria non cambierà nonostante l’arrivo di Conte. Gli investimenti dovranno essere fatti con logica e rispettando il budget.

