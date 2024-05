la Repubblica – Conte accantona Lukaku, il vero sogno in attacco è Gyökeres

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Manna partirà sicuramente dalla cessione di Osimhen, che ha appena rimediato un infortunio in nazionale. La situazione ha messo in apprensione Psg e Chelsea, che sono i primi due club che vorrebbero accaparrarsi il talento partenopeo. Il Napoli, intanto inizia a guardarsi intorno per cercare un sostituto all’altezza. Il prestito di Lukaku rimane un’opzione, ma Conte ha per la testa lo svedese Viktor Einar Gyökeres.

