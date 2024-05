Corriere dello Sport – Il Psg ha l’accordo con Kvaratskhelia: pronti 100mln per averlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato in anteprima che Khvicha Kvaratskhelia ha già l’accordo con il Psg per il trasferimento. Per il Napoli, però, il georgiano è incedibile, nonostante il forte pressing da parte dei francesi e un’offerta da 100 milioni per lui.

Il Napoli ha risposto prontamente alle avance per il giocatore, siccome fa parte del gruppo degli “intoccabili” di Conte. De Laurentiis potrebbe cedere solo davanti a un’offerta indecente da parte di Al-Khelaifi di almeno 150 milioni, meglio se superiore.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

