Conte al Napoli, annuncio entro l’inizio della prossima settiman

la Repubblica – Conte al Napoli, annuncio entro l’inizio della prossima settimana

L’edizione odierna del quotidiano, ha dato delle delucidazioni per quanto riguarda l’ipotetico arrivo di Antonio Conte al Napoli. De Laurentiis, lunedì, aveva parlato di “una decina di giorni” per arrivare alla fumata bianca. Tuttavia, sembrerebbe volerci molto meno, soprattutto perché i tifosi sono in ansia di scoprire il futuro della panchina del Napoli.

Il quotidiano aggiunge: “La fumata bianca per il sospirato insediamento in panchina è prevista all’inizio della prossima settimana”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

