la Repubblica – Corbo: “Di Lorenzo in prima pagina per divergenze col Napoli e non la Nazionale”

Antonio Corbo, come di consueto, ha rilasciato il suo editoriale per il quotidiano. Oggi ha puntato l’attenzione sulla questione inerente a Giovanni Di Lorenzo, che dopo Italia-Spagna ha fatto ancora più scalpore:

“I giocatori scelti dalla Nazionale passano sotto la responsabilità della Federcalcio. Ne devono seguire le regole. Strano che il presidente Gravina non abbia redatto o fatto rispettare un codice interno. Al primo punto, divieto ai convocati di proseguire relazioni di mercato con altri club.

Ogni giorno Di Lorenzo impegnato in Germania è in prima pagina non per la Nazionale, ma per le divergenze con il Napoli per la sua ansia di andar via. Qualcuno spieghi come un giocatore, frastornato da scelte esistenziali come un cambio di club, di città, di vita possa resistere in campo a finte e controfinte del funambolo di Bilbao”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Gaetano, la Fiorentina pensa anche a Simeone

Napoli-Hermoso, il giocatore starebbe valutando varie possibilità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi