Napoli, ancora Lozano: cambiano i piani di mercato?

Grande prova di Hirving Lozano contro il Genoa. Pochi minuti per essere decisivo con la rete da tre punti per la sua squadra, ancora una volta determinate a gara in corso.

Il messicano spacca la partita, riesce ad inserirsi sempre bene e la rete è un capolavoro di posizione. Parte defilato sulla sinistra e taglia il campo stile Salisburgo, si ritrova dinanzi a Perin e dopo una piccola incertezza iniziale riesce a segnare. Dal piccolo screzio con Gattuso la voglia di giocare e di incidere sembra essere aumentata ed è per questo motivo che i piani del Napoli sul mercato potrebbero anche cambiare.

Lozano ha altre 7 partite per provare ad incidere e a convincere Gattuso di essere al livello del resto della squadra, pronto a giocarsi le proprie carte in vista della prossima stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino del 6 luglio – Aumentano i positivi in Campania

Sky – Compagnoni: “Il Napoli è sul nuovo Drogba, il progetto è giusto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: prima campanella post covid il 7/9 in Alto Adige