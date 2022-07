Corriere dello Sport – Mertens-Napoli, non è finita! Giuntoli punta anche a Simeone.

Cristiano Giuntoli è a lavoro per completare l’attacco del Napoli. L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che l’interesse del ds azzurro ricadrebbe su Giovanni Simeone e che la porta Dries Mertens non è definitivamente chiusa.

“Voci nella notte: si potrebbe riaprire una porta per Mertens, difficile e non impossibile, come insegna il mercato. Se Petagna dovesse andare al Monza, Giuntoli non ci penserebbe due volte a chiamare il Verona: gli piace Simeone (27), ma tanto, e con lui ha già parlato”.

