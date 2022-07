Corriere dello Sport – Milenkovic dice no al Napoli: Giuntoli tiene d’occhio Acerbi.

La cessione di Koulibaly ha messo a dura prova il Napoli, che è costretto a riempire l’enorme spazio lasciato dal senegalese. Ad oggi Giuntoli è a lavoro per cercare un sostituto che sappia ricoprire al meglio quel ruolo.

“Era nell’aria da tempo proprio come il nome di un difensore che, guarda caso, fa parte della scuderia di Fali Ramadani: Nikola Milenkovic. Il gigante serbo della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2023 ma su di lui è forte la Juve e a seguire c’è anche l’Inter: il ds Giuntoli ha già chiesto a Ramadani info e disponibilità del giocatore ma la prima risposta è stata freddina. E allora il ds ha virato ed ha pensato a Francesco Acerbi (34), da un bel po’ in rottura con l’ambiente della Lazio, mancino naturale che tornerebbe utile negli equilibri tecnico-tattici di Spalletti. Per il momento è un’idea in più, da realizzare, eventualmente, attraverso un versamento di 5 milioni di euro alla Lazio”.

