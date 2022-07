Koulibaly, entourage smentisce: ADL? Mai presentato rinnovo a quelle cifre

La Gazzetta dello Sport – Koulibaly, entourage smentisce: ADL? Mai presentato il rinnovo a quelle cifre.

L’entourage di Kalidou Koulibaly smentisce di sana pianta il tentativo in extremis di, Aurelio De Laurentiis, nel provare a trattenere il senegalese al Napoli:

“A proposito dell’offerta dall’entourage di Koulibaly emerge che non risulta una offerta presentata dal Napoli a quelle cifre. Ma sarebbe limitativo, per il rispetto dell’uomo molto legato alla città in cui sono nati e cresciuti i propri figli, ridurre la trattativa a mera questione economica.

Koulibaly ha già guadagnato e avrebbe continuato a guadagnare tanto anche a Napoli. Ma ha voluto fare una scelta per alzare l’asticella. Dopo aver vinto la Coppa d’Africa ora avrà il Mondiale e anche una nuova scommessa in Premier League, dove vorrebbe scommettersi da tempo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti su Dybala: “Con noi potrebbe crescere ancora, è un giocatore perfetto”

Spalletti: “Abbiamo perso giocatori importanti, Koulibaly? Se andrà via lo ringrazieremo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

560 militari italiani in Qatar per i Mondiali di calcio