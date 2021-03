Mertens ed Osimhen alla ribalta, gli azzurri in lotta per i primi quattro posti

La Gazzetta dello Sport scrive: con Mertens ed Osimhen il Napoli ha conquistato 24 punti in 10 partite.

Mertens ed Osimhen alla ribalta. Il Napoli è pronto alla scalata per i primi quattro posti.

Il Napoli di Gattuso ieri sera, allo Stadio Olimpico, grazie al grande ritorno di Dries Mertens ha ritrovato la strada giusta. Il cammino degli azzurri è nuovamente illuminato e la speranza aumenta per le ultime 10 partite, più il recupero contro la Juventus.

L’obiettivo è un posto in Champions League. Se Osimhen e Mertens fossero stati a disposizione di Gattuso per tutta la durata della stagione, probabilmente la situazione dei partenopei sarebbe di gran lunga diversa. Difatti con il ritorno dei due attaccanti in campo, i partenopei hanno conquistato 24 punti in 10 partite, con una media di 2,4 punti a giornata. Una media paragonabile ad un primo posto in classifica. Invece in assenza del numero 9 e del numero 14, le due colonne portati degli schemi di Gattuso, la media dei punti è calata ad 1,7.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fonseca a Sky: “Mancato coraggio e mentalità!”

Roma-Napoli 0-2: una doppietta di Mertens decide la gara dell’Olimpico

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vertice Ue in videoconferenza per nuova ondata virus