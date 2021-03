Napoli in ascesa, ritrovata continuità e il gesto d’affetto di Gattuso

La Gazzetta dello Sport: Milan in calo fisico e Juventus ha perso identità. Esalta le sue qualità il Napoli di Gattuso.

Il Napoli sta finalmente ritrovando il giusto ritmo.

Il Napoli sta ritrovando il suo ritmo, negli scontri diretti contro Milan e Roma, i partenopei si sono rimessi in carreggiata per la lotta ai primi quattro posti. Juventus, Milan e Atalanta ormai non sono più “irraggiungibili”.

Gli azzurri, insieme ai bergamaschi, a differenza delle prime due, sembrano essere tra i più continui nei risultati. In quanto i rossoneri stanno vivendo un momento di calo fisico, e i bianconeri non sembrano più avere un’identità precisa. La squadra di Gattuso, in sole quattro vittorie ed un pareggio ha collezionato 13 punti su 15, e questo non può che fare bene ai ragazzi. Terminato il match contro la Roma, non è passato inosservato un particolare: l’inaspettato gesto di Gattuso, un “calcio d’affetto” sul didietro di Politano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fonseca a Sky: “Mancato coraggio e mentalità!”

Roma-Napoli 0-2: una doppietta di Mertens decide la gara dell’Olimpico

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vertice Ue in videoconferenza per nuova ondata virus