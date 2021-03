Fonseca a Sky: “Mancato coraggio e mentalità!”

In diretta su Sky, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca commenta la partita appena conclusa con la vittoria del Napoli.

Termina 2-0 per il Napoli lo scontro diretto per la corsa Champions, le parole di Fonseca riprese dalla redazione di ForzAzzurri:

Roma insufficiente e sciocca, l’alibi della stachezza non regge…

“Non abbiamo la mentalità per lottare con questo tipo di squarre. Primo tempo senza coraggio, con mancanza di mentalità ed una squara totalmente diversa nel secondo tempo. Il primo tempo non siamo esisititi, è mancato coraggio. “

Quando manca coraggio di chi è la responsabilità? Del mister o del gruppo?

“Di tutti, siamo tutti resonabili, quando abbiamo paura di perdere e di giocare poi diventa difficile. Quello che ha fatto la squadra nel secondo tempo dimostra ciò che possiamo fare ma non possiamo approcciare con paura e senza coraggio.”

Con queste parole sta ridimensionando la Roma?

“Se la squadra non avesse giocato come nel secondo tempo potrei dire che la squadra non ha le capacità ma nel secondo tempo non abbiamo lasciato tirare in porta il Napoli, li abbiamo lasciati dietro. Se manca questa mentalità diventa difficile. “

L’atteggiamento è cambiato perchè eravate sotto 2-0…

“Nel primo tempo li abbiamo aspettati troppo e quando avevamo palla l’abbiamo gestita male, nel secondo tempo è cambiato tutto. Non dico che non sia anche colpa mia, è una qustione di mentalità e di approccio.”

Ne parlate di queste difficoltà?

“Assolutamente, ne parliamo, non è facile pressare alto una squadra come il Napoli. Non aver battuto le grandi crea ansia ma solo noi possiamo risolvere questo problema. Ci vuole l’atteggiamento giusto, si può anche perdere ma bisogna uscire a testa alta.”

Mario Scala

