Bakayoko, prima di entrare in campo, è dovuto correre in tribuna per recuperare la maglia

A pochi minuti dalla fine di Roma-Napoli, Gattuso decide di fare un doppio cambio: fuori Insigne ed il difensore serbo Maksimovic, che aveva accusato crampi, e dentro Manolas e Bakayoko. Il giocatore ex Chelsea però fa infuriare non poco il tecnico azzurro perchè si era attardato nell’indossare la maglia ed è dovuto correre in tribuna per recuperarla. Tutto questo tra le urla del proprio allenatore.