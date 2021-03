Roma-Napoli 0-2: una doppietta di Mertens decide la gara dell’Olimpico

Il Napoli, grazie ad una doppietta di Mertens, viola l’Olimpico e si porta in piena zona Champions

Il Napoli espugna l’Olimpico di Roma e si porta in piena zona Champions. Gli azzurri dominano il primo tempo e trovano il gol del vantaggio grazie ad una splendida punizione di Dries Ciro Mertens. Tutto nasce da un fallo ai danni di Zielinski: il polacco, dopo una finta ubriacante, viene fermato irregolarmente da Ibanez. Lo spagnolo si prende il giallo ed il belga si prende il pallone che sistema con cura sul punto di battuta. Siamo al minuto 27. Il tiro a giro sul palo di Pau Lopez è un capolavoro balistico: palla nel sacco e 1-0 Napoli! La squadra di Gattuso gioca che a vederla è un piacere. Gli azzurri sono ben messi in campo e non concedono niente ai giallorossi padroni di casa. Al minuto 34, su un veloce capovolgimento di fronte, Insigne pesca ottimamente Politano in area di rigore. L’attaccante esterno, di testa, serve il pallone per la doppietta di Mertens che, sempre di testa, non fallisce l’appuntamento e mette dentro nonostante il disperato tuffo del portiere capitolino: 2-0!

Nel secondo tempo, gli azzurri si limitano a gestire il doppio vantaggio rischiando solo su un errore di Koulibaly che per poco non favorisce il gol romanista; il pallone calciato da Pellegrini colpisce il palo esterno alla sinistra di un immobile Ospina. Il resto del tempo trascorre tra cambi e ammonizioni e con la Roma che non riesce a riaprire il match.

La partita si chiude sul 2-0, risultato che permette agli azzurri di staccare la Roma in classifica e di portarsi a ridosso dalla coppia Juventus-Atalanta, in piena zona Champions.

Antonio De Nigro

