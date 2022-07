Investcorp, chi è il fondo interessato al Napoli

Investcorp ci riprova in Serie A, occhi sul Napoli in caso di addio di De Laurentiis

Il ridimensionamento del Napoli ha acutizzato i malumori di una piazza mai in piena sintonia con la proprietà. In caso di cessione dei De Laurentiis, avanza l’ipotesi Investcorp, fondo del Bahrein, in passato già vicino al Milan

A16 non è solo uno slogan creato dai tifosi in una calda estate vissuta all’insegna del ridimensionamento ma una strada che la famiglia De Laurentiis sembra prendere in considerazione. I malumori della piazza sono sempre più evidenti e il rapporto, di per sé mai idilliaco, tra proprietà e tifosi, sembra essere arrivato al minimo storico e anche per questo l’ipotesi addio, fino a poco tempo fa impensabile, potrebbe prendere forma. Ad oggi solo spifferi, voci o poco più ma la sensazione è che in caso di un’offerta seria, De Laurentiis possa davvero vendere la società. Investcorp, il fondo del Bahrein già in passato vicino all’acquisto del Milan, sembra tra i più accreditati alla successione.

Investcorp, tra moda e immobili, il fondo innamorato dell’Italia

Nato nel 1982, porta subito a compimento innumerevoli successi finanziari, tanto da portare il fondo Mubadala di Abu Dabhi, tra i più importanti del mondo, a rilevarne il 20%. Ad oggi il patrimonio si stima attorno ai 40 miliardi con molti interessi proprio in Italia.

Tanti i successi, a partire da Gucci, con cui il fondo inizialmente collabora per poi assumerne il pieno controllo e venderlo successivamente per una cifra molto più alta. Forte l’interesse nell’immobiliare, cardine degli investimenti del fondo. Non a caso, le voci su uno stadio di sola proprietà del Milan erano fortissime quando furono vicini all’acquisto, poi sfumato. Chissà che in caso di arrivo a Napoli, non possa essere questo il primo grande obiettivo.

Non solo speculazione dunque, ma un vero e proprio piano di investimento, capace di accendere le fantasie più nascoste. Spendere per guadagnare, questa sembra la filosofia di Investcorp. Il binomio Napoli-Bahrein rischierebbe di cambiare gli equilibri, non solo del calcio italiano ma di quello mondiale. Una società con i conti perfetti, con una proprietà che mira ad espandersi potrebbe regalare colpi di scena inimmaginabili.

Mario Porcaro