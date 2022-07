Napoli, addio di Mertens confermato: Spalletti indispettito

Luciano Spalletti avrebbe confermato l’addio di Dries Mertens al Napoli.

Nel corso della presentazione della squadra a Dimaro Luciano Spalletti è salito sul palco prendendo la parola. Così non è stato per Aurelio De Laurentiis, che sembra non essere mai uscito dal suo albergo per incontrare i tifosi.

Il quotidiano Tuttosport riporta il punto della situazione sulla questione Mertens, su cui Spalletti ha speso qualche parola.

“Luciano Spalletti ha di fatto ufficializzato il definitivo addio dell’attaccante belga senza la possibilità di un rinnovo contrattuale nonostante la disponibilità a ridursi l’ingaggio. Anche durante il suo intervento, però, c’è stato chi ha provato a contestare le scelte del club e il tecnico si è indispettito un paio di volte. A poca distanza dal palco, poi, era esposto uno striscione che invita il presidente a lasciare il Napoli per trasferirsi al Bari e non pochi tifosi ne hanno approfittato per i selfie.”

