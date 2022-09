Kolyvanov: “Kvaratskhelia sarà presto un giocatore del Real Madrid

Igor Kolyvanov è sicuro: “Kvaratskhelia sarà un giocatore del Real Madrid”

L’ex attaccante del Bologna ha rilasciato un’intervista a ‘Sport24.ru’ s’è così espresso sull’esterno d’attacco georgiano. Ecco le sue parole:

“Se continua così può ambire presto a un club come il Real Madrid. I tifosi del Napoli sono già innamorati di lui e ammirano il suo gioco, credo presto raggiungerà in Italia la stessa popolarità del connazionale Kaladze. E’ un giocatore semplicemente fantastico, sta facendo bene in Champions e nel campionato italiano. Lo chiamano già Kvaradona? Maradona è stato unico, Kvara è lontano da lui. Lui deve solo continuare con lo stesso spirito e poi in futuro si vedrà dove sarà arrivato”.

